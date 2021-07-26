Оборудование ЛЗТА «Маршал» включено в программу для составления сметной документации «ГРАНД-Смета»

«ГРАНД-Смета» используется для составления, проверки и оформления всех видов сметной документации любого уровня сложности для определения сметной стоимости строительства.
В базе присутствует следующая продукция ЛЗТА «Маршал»:
1. Краны шаровые разборные фланцевые 11с67п СФ
2. Краны шаровые резьбовые (муфтовые) 11с67п ЦР
3. Краны шаровые для газа 11с67п ГАЗ
4. Краны шаровые высокого давления 11c67п PN63-PN160
5. Краны шаровые литые нержавеющие разборные 10нж45фт ЛФ
6. Краны шаровые с удлиненным шпинделем 11с67п 3ЦП
7. Краны шаровые разборные под приварку 11с67п СП
8. Краны шаровые разборные укороченные 11с67п СУФ
9. Краны шаровые цельносварные укороченные (под задвижку) 11с67п ЦУФ
10. Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п ЦФ
11. Краны шаровые цельносварные под приварку 11с67 ЦП
12. Краны шаровые для пара фланцевые 11с67п 5СФ
13. Краны шаровые для пара под приварку 11с67п СП
14. Краны шаровые регулирующие 11с67п ЦрП, 11с67п ЦлФ
15. Краны шаровые трехходовые фланцевые
16. Затворы дисковые ТМ «Маршал»
17. Фильтры сетчатые ТМ «Маршал»
Узнать больше о продукции ЛЗТА «Маршал» можно на сайте официального дистрибьютора компании ООО «Арматура М» lztamarshal.ru.
Письмо в МЦ ТПА, 23 июля