ЦЕНЫ. Из-за резкого роста цен на материалы стоимость объектов постоянно увеличивается. Пересмотреть условия госконтрактов нельзя

По наблюдениям Национального объединения строителей «Нострой», между расчётом сметы и реализацией проекта обычно проходит не менее года, и существующая система ценообразования не учитывает колебания на рынке. Конечно, подорожание отдельных составляющих, даже кратное, не влечёт за собой симметричного увеличения стоимости объекта в целом. Но иногда и небольшой прибавки достаточно, чтобы лишить строителей прибыли. «Нострой» приводил пример ФОКа в Иркутской области: рост цен на металлоконструкции в полтора раза привёл к удорожанию проекта на 7 %. В смете прибыль была заложена в размере 6 %. Это связано и с тем, что в прошлом году спрос был недостаточный, стройки стояли, и сейчас производители вынуждены наверстывать упущенное. По той же причине произошла их переориентация на зарубежный рынок, и у нас образовался дефицит стройматериалов. Мы прорабатываем этот вопрос, российские производители обещают, что во второй половине года снизят объёмы поставок за рубеж, чтобы насытить отечественный рынок.

В этом году планируется построить 85,5 млн квадратных метров жилья, а в 2023 году объёмы строительства должны достигнуть 90 млн кв. метров. В настоящее время все 84 региональных органа Федеральной антимонопольной службы подключились к проверкам строительных организаций и производителей основных стройматериалов.

РГ, сайт КРЕПЕЖ..., 22 июля