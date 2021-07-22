АРМАЛИТ: о проблеме поставок судового комплектующего оборудования (СКО) для нужд строящегося, модернизируемого и находящегося на ремонте флота, и путях их решения.

Отмечается риск невозможности при существующих условиях удовлетворения растущего спроса на СКО при одновременном решении задачи импортозамещения. То есть в ближайшем будущем может сложиться ситуация, которая приведет или к полному коллапсу поставок оборудования и постоянному сдвигу сроков завершения строительства, или к вынужденному замедлению темпов, или даже отказу от программы импортозамещения. Как основные факторы такой ситуации были названы: законодательные ограничения (ПП РФ № 719 от 17.07.2015, ПП РФ № 616 от 31.12.2020) в связи с высокой долей импортной продукции; высокая доля импорта и недостаточные темпы импортозамещения; низкий уровень и отсутствие единого подхода к стандартизации; малая серия и низкая унификация изделий СКО. В качестве решения обозначенных проблем предлагается пойти по пути укрупнения поставок СКО за счет комплексных поставок оборудования от центров компетенций. Такая модель позволит минимизировать затраты на СКО, за счёт обеспечения объема, позволит планировать затраты с учётом эксплуатации судна, возможность подбора оптимально отвечающего требованиям технического задания и экономики проекта СКО, реального решения проблемы стандартизации, унификации и серийности в рамках проектов. Кроме этого, комплексный поставщик берет на себя все вопросы контроля качества, гарантийного обслуживания и сервиса на весь срок службы корабля или судна. Процесс обеспечения комплексной поставки охватывает весь жизненный цикл создания корабля и всех участников процесса. Начинаясь с взаимодействия с Заказчиком, на этапе формулирования требований технического задания, он охватывает работы с проектировщиком, в рамках реализации оптимального технического решения с судостроителем, в рамках обеспечение поставки за счет проверенного СКО, и продолжается весь срок эксплуатации в виде обеспечения ЗИП, регламентных работ и сервиса.

Сайт АРМАЛИТ, июль 2021 (доклад на конференци, в сокращении)