АНОНС ТПА №4 (АВГУСТ 2021).

СВАРОЧНЫЕ РАСХОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

774 сварочный материал: Материал, используемый при выполнении сварного шва.

П р и м е ч а н и е – Этот термин включает в себя присадочный материал и вспомогательный материал.

775 плавящаяся вставка: Присадочный материал, помещаемый в корень соединения до сварки и полностью переплавляемый в металл шва.

776 плавящийся электрод: Электрод, плавящийся в процессе сварки и формирующий часть сварного шва.

777 присадочный материал: Сварочный материал, добавляемый в процессе сварки для формирования сварного шва.

778 присадочный пруток, сварочный пруток: Присадочный материал в форме стержня, который может быть частью сварочной цепи.

779 сплошной пруток: Сплошной присадочный пруток твердый, не являющийся частью сварочной цепи.

780 присадочная проволока: Присадочный материал в виде проволоки, который может быть частью сварочной цепи.

781 флюс: В основном неметаллический вспомогательный материал, применяемый для химической очистки поверхностей соединения, предотвращения атмосферного окисления, уменьшения количества включений или удаления примесей в виде шлака на поверхности.

782 шлак: Неметаллическое вещество, образующееся в результате плавления покрытия электрода или флюса, которое частично или полностью покрывает металл шва после его затвердевания.

783 защитный газ: Газ, используемый для предотвращения или уменьшения вредного влияния окружающего воздуха.

784 плакированная сталь: Неразъемное соединение двух металлов или более, полученное плакированием.

П р и м е ч а н и е – Основным металлом всегда является сталь.

785 прокаливание: Нагрев сварочных материалов для получения определенного уровня диффузионного водорода в металле сварного шва.

П р и м е ч а н и е – Как правило, прокаливание выполняется производителем материалов.

786 сушка: Нагрев сварочных материалов для удаления влаги.

787 сушильная печь: Нагретая камера, в которой сушатся сварочные материалы для удаления влаги или предохранения от влаги.

МЦ ТПА, издатель журнала ТПА, 6 июля