8 июля (четверг) в Москве Минпромторг собирает арматурные и машиностроительные компании, поставляющие оборудование нефтегазовому комплексу

8 июля в 11 часов заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов проводит совещание крупнейших поставщиков нефтегазового комплекса. Совещание посвящено вопросу содействия в обеспечении промышленных предприятий нефтегазовой отрасли заказами в рамках реализации постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 года № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения". Есть мнение, что сбор документов для подтверждения того, что произведенная продукция является российской, является проблемой для малого и среднего бизнеса. У них нет людей для подготовки документов, им сложно оплачивать услуги уполномоченных структур, поэтому их продукция не входит в реестр. Тем самым создаются предпосылки для отсечения малого и среднего бизнеса от поставок нефтегазовым компаниям. К участию в совещании приглашены крупные поставщики оборудования для нефтегазового комплекса: ГК «Римера», ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Группа ГМС», ПАО «ОМЗ», ООО «Самараволгомаш», АО «Борхиммаш», ООО «ПК «Борец», ООО «Курганхиммаш», АО «Новомет-Пермь», АО «Атомэнергомаш», АО «КОНАР», ООО «БОРМАШ», ООО «Самарский завод нефтяного резервуарного оборудования», ОАО «Пензхиммаш», ООО «ОЗНА», АО «Благовещенский арматурный завод», ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК», ООО НПП «Буринтех», ООО «Корпорация Уралтехнострой» и другие компании. minpromtorg.gov.ru, 01 июля

