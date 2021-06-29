Сможет ли ИНТИ выполнить функцию площадки согласования интересов нефтегазовых и машиностроительных компаний вместо союзов и ассоциаций?

Таким вопросом задались участники отраслевой группы facebook, отметив: "Удивительно, но в России, которая живет за счет нефти и газа за столько лет не создано ни одной значимой отраслевой площадки, где бы происходил обмен мнениями первых лиц. Назовите хоть одно отраслевое мероприятие, где участвуют Алекперов, Сечин, Богданов, Михельсон, Токарев, Дюков, Кудряшов, Худайнатов... Нет таких. На площадке РСПП Алекперов около десяти лет возглавляет комитет по энергетической политике, но не приехал даже на первое заседание. В ТПП нефтяные генералы тоже не ходят. Кто из руководства компаний приходит в Союз нефтегазопромышленников, Союз нефтехимиков, Союз нефтеэкспортеров, не говоря уже о нефтесервисных и нефтегазостроительных структурах? Нефтяные выставки открывают непонятные чиновники Минпромторга, далекие от нефтяной отрасли. Где обмениваться мнениями разным компаниям, как согласовывать интересы. В СССР руководители отрасли собирались практически все советские нефтяные руководители. Даже в 90-е собирались. Сегодня каждая компания сама по себе. Пару лет назад создана площадка в форме некоммерческой организации — Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Коллективный орган нефтегазовых компаний, который по замыслу должен разрабатывать стандарты, способствовать внедрению российских разработок, согласовывать техническую политику. Об ИНТИ говорил даже президент Путин. Сможет ли ИНТИ выполнить функцию площадки согласования интересов нефтегазовых компаний?"

Отраслевая лента новостей. 28.06.2021 Нефтегазовая промышленность

