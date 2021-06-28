Компенсировать подорожание труб и оборудования могут за счет пошлин на металл

Решения, принятые на заседании Правительства 24 июня 2021 года:

1. О вывозе металлургической продукции из Российской Федерации

Решения Правительства:

1. Принять предложение Минэкономразвития России (М.Г.Решетникова), поддержанное Минпромторгом России (Д.В.Мантуровым), Минфином России (А.Г.Силуановым) и Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусовым, о целесообразности введения в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно вывозных таможенных пошлин на чёрные и цветные металлы, вывозимые из Российской Федерации за пределы Евразийского экономического союза.

2. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить проект акта Правительства Российской Федерации о введении вывозных таможенных пошлин, указанных в пункте 1 настоящего раздела протокола.

3. Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Минпромторгом России (Д.В.Мантуровым), Минстроем России (И.Э.Файзуллиным), Минтрансом России (В.Г.Савельевым) и Минэкономразвития России (М.Г.Решетниковым) проработать вопрос о направлении средств, полученных от уплаты указанных в пункте 1 настоящего раздела протокола вывозных таможенных пошлин, на компенсацию удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, включая исполнение государственного оборонного заказа.

Правительство РФ, 26 июня (по данным www.tek-all.ru)