АНОНС ТПА №4 (август)

Водород широко используется во множестве отраслей и производится с использованием нескольких основных технологий. Водород получают из таких сред как синтез-газ и природный газ, уголь и др., и используют на множестве производств - в производстве метанола и аммиака в нефтехимии, в гидрореформинге в нефтепереработке, гидрогенизации жиров и производстве в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве перекиси водорода для установок отбеливания в текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности и технологиях очистки стоков, восстановлении металлов в металлургии, охлаждении генераторов в энергетике и пр. Среди известных компаний, работающих на рынке установок очистки и разделения технических газов в т.ч. и водорода, работают такие компании как Air Product, UOP, Praxair, Linde и др. Одним из основных средств получения водорода из ряда широко используемых промышленных сред являются установки КЦА (короткоцикловой адсорбции КЦА и вакуумной цикловой адсорбции ВЦА) (В сокращении).

МЦ ТПА, 25 июня