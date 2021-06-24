ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН - ЦЕНЫ!

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Сообщаем о старте жаркой летней акции на горизонтальные насосы «Гранпамп» серии МНС. Успейте купить насосное оборудование и комплектующие с грандиозными скидками!

Насосы «Гранпамп» МНС собраны из нержавеющей стали AISI 304 и предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.

Торопитесь! Срок проведения акции до 17.07.2021. Акция распространяется на насосы МНС из наличия на складе.

Обновлённые цены уже доступны на нашем сайте. Подробную информацию по ассортименту и консультацию специалиста по оборудованию можно получить по телефону +7 (495) 937-89-68.

Сайт АДЛ, 23 июня