СПРАВОЧНИК ОНИКСА. Фланцы для химической отрасли: на чем остановить свой выбор?

Фланцевые соединения, используемые в химической промышленности, обеспечивают прочность, герметичность, быструю сборку и разборку узлов и аппаратов. Перед тем как выбрать необходимый тип фланцевых соединений, нужно определить, где они будут устанавливаться: в местах подключения трубопроводов к аппаратам, арматуре и другому оборудованию, имеющему ответные фланцы, или на участках трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации периодической разборки или замены. Это позволит определить нужный тип фланцев и тип их присоединения.

Об этом и многом другом в справочнике «ОНИКС» от ведущего менеджера отдела продаж - Натальи Тофпинец.

Справочник ОНИКСА. Химическая отрасль: фланцы, стандарт, материал, давление. - https://onyxspb.ru/service/articles/spravochnik-oniksa-flantsy-dlya-khimicheskoy-otrasli/

Что нужно учитывать при выборе фланцев, прокладок и крепежа для химической отрасли? - https://onyxspb.ru/service/articles/spravochnik-oniksa-chto-nuzhno-uchityvat-pri-vybore-flantsev/