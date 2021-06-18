РЫНОК ШК: ТМ Маршал. Самое выгодное предложение на рынке! Краны шаровые для газа, регулирующие, нержавеющие, муфтовые

Все шаровые краны «Маршал» отвечают принятым техническим нормам и имеют необходимые сертификаты, подтверждающие качество. Изделия прошли испытания на прочность, герметичность и соответствие всем стандартам, что полностью исключает появление бракованной продукции. Ознакомиться с сертификатами Вы можете здесь. Звоните СЕЙЧАС по телефону +7 (495) 172-12-37 или направляйте заявку на электронную почту info@lztamarshal.ru. Также Вы можете оформить заказа через сайт, позвонив по контактным телефонам, указанным на сайте, или заполнив форму «Отправить заявку».

Сайт ЛЗТА МАРШАЛ, 16 ИЮНЯ