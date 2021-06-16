БАЗА ЗНАНИЙ ОНИКС: Фланцевые соединения в условиях крайнего севера.

Надежное функционирование трубопроводов в условиях низких температур носит чрезвычайно важный характер. Агрессивные среды, добываемые и транспортируемые по трубопроводам нефтяных и газовых месторождений, вызывают внутреннюю коррозию оборудования и труб. Чтобы уменьшить влияние негативных факторов и вовсе избежать разрушения, требуются арматура и соединительные детали из коррозионностойких материалов. В подборке - база знаний компании «ОНИКС». Ведущий менеджер отдела продаж Наталья Тофпинец, расскажет, как использовать фланцевые соединения с учетом разной среды и климата.

Как использовать фланцевые соединения с учетом разной среды и климата? - https://onyxspb.ru/service/articles/ispolzovanie-flantsevykh-soedineniy-razlichnye-sredy-i-klimat/ и https://onyxspb.ru/service/articles/kak-ispolzovat-flantsevye-soedineniya-s-uchetom-raznoy-sredy-i-klimata-chast-2-/