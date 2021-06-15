Оператор ОГТСУ подписал контракт с итальянской фирмой RMT Valvomeccanica Srl на изготовление шаровых и регулирующих кранов DN 300-1400 для украинской ГТС на сумму 6.5 млн евро (почти 600 млн рублей).

RMT Valvomeccanica Srl изготовит и поставит ОГТСУ шаровые краны стандарта API Spec 6D с тройным уровнем уплотнения шара для трубопроводов диаметром 300, 400, 500, 700, 1000, 1200 и 1400 мм. Стоимость контракта - 6,5 млн евро. RMT Valvomeccanica Srl - дочка GIVA Group. GIVA Group производит:

· краны с полным циклом производства, включая металлургию и изготовление заготовок корпусов, шаров и других частей кранов;

· приводы кранов и системы управления для них;

· осуществляет контроль качества изготовления от заготовок и компонентов до конечного продукта.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон:

замена старой запорной арматуры на новую, причем ведущей компании-производителя, позволит:

§ снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание,

§ минимизировать утечки газа, связанные с техническими инцидентами и потерями физически изношенной арматуры,

§ повысить энергоэффективность,

§ но главное - позволит усилить надежность эксплуатации ГТС, что будет способствовать укреплению позиции Оператора ГТС Украины как надежного транзитера газа в Европу.

В условиях конкуренции на торговой площадке Prozorro RMT украинские производители не смогли составить конкуренцию Valvomeccanica Srl, которая предложила оптимальную цену. Согласно транзитному контракту с Газпромом, действующему до 2024 г. включительно, прокачка российского газа по ГТС Украины в 2021 г. должна составить не менее 40 млрд м3/год газа.

Источник: Киев, 10 июн - ИА Neftegaz.RU.