НОВЫЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРОИЗВОДСТВО ШК БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Компания АДЛ объявляет конкурс на строительные работы по возведению цеха производства стальных шаровых кранов. Новый объект будет расположен на территории завода в п. Радужный Коломенского района Московской области. К участию в тендере приглашаются строительные организации с хорошим опытом работ в роли генподрядчика. Документацию можно получить, отправив запрос с презентацией и референс-листом на электронную почту odaa@adl.ru. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону +7 (495) 937-89-68, доб. 1266 к Одринскому Александру Андреевичу.

Сайт АДЛ, 7 июня