МК Сплав - единственная арматурная компания, которая приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.

За прошедшие годы форум стал одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Новгородская область принимает в нем участие вместе с десятками делегаций из других регионов и стран, в числе которых США, Катар, Китай, Германия, Италия и др. Стенд региона посвящен 1162-летней истории Новгородской земли, включающей в себя как богатейшее культурное наследие, так и его отражение в продукции современной промышленности области. Машиностроительная Корпорация «Сплав» представлена на стенде в числе ключевых и известных на всю Россию предприятий региона. На экспозиции под объединяющим названием «Всё наше» представлены несколько образцов запорно-регулирующей арматуры, которую предприятие разрабатывает и производит для атомной промышленности. Такой высокотехнологичной продукцией сегодня оборудована каждая российская атомная станция, а также все зарубежные АЭС, построенные по российским проектам. Трубопроводная арматура и оборудование МК «Сплав» хорошо известны безупречным качеством не только атомному сектору, но и нефтегазовой, химической, ракетостроительной и другим отраслям промышленности. Среди основных партнеров и заказчиков – «Росатом», «Ростех», «Транснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «УралВагонЗавод», «ТихвинХимМаш» и другие.

Сайт МК СПЛАВ, 2 июня