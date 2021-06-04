Арматурный завод АВК планируют построить в Солнечногорске Московской области

Губернатор Московской области и управляющий директор AVK Holding A/S подписали соглашение о строительстве завода по производству трубопроводной арматуры на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, передает корреспондент РИАМО. ООО «АВК Холдинг» станет первым заводом компании в России. Общая площадь производства составит не менее 15 тыс. кв. метров. Реализация проекта планируется в два этапа: первые 9 тыс. «квадратов» планируют запустить не позднее третьего квартала 2023 года. На предприятии будут производить запорную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения. Второй этап – еще 6 тыс. кв. метров – планируется к запуску в течение 6 лет после завершения первого этапа строительства. Всего на объекте планируется создать не менее 80 рабочих мест для местных жителей.

Источник: "Рамблер".РИАМО, 3 июнь