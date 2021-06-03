На специализированной выставке нефтегазохимической отрасли Благовещенский завод ОМК презентовал свою перспективную продукцию — арматуру высокого давления PN: 8 Мпа, 10 МПа, 25 Мпа, для установки на магистральных трубопроводах.

Она работает в условиях повышенных нагрузок, а её запирающие элементы имеют высокую прочность и максимальное удобство при открытии и перекрытии потока рабочей среды. Ранее такую продукцию клиенты закупали за рубежом. «За последние два года завод ощутимо расширил производство арматуры высокого давления. Только за последний год мы увеличили производство такой продукции в 7 раз. Благовещенский арматурный завод ОМК (АО БАЗ) производит трубопроводную арматуру высокого давления и больших диаметров. Всего здесь выпускают 6 000 типоразмеров готовой продукции, которая используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, химической, энергетической, строительной отраслях, для транспортировки нефти и газа. Трубопроводная арматура производится под индивидуальные требования клиентов.

Сайт ОМК, 2 июня

