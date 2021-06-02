Опыт компании ОНИКС: стальные фланцы больших диаметров от 1000 мм до 4000 мм.

Чаще всего встречаются фланцы на диаметр 80, 100, 150 мм. А что делать, если требуется подобрать фланцы большого диаметра DN от 1000 мм до 4000 мм? Фланцы большого диаметра используют, когда стоит задача провести с нуля или соединить между собой большой узел трубопроводной системы. Обзор подготовлен на примере 15-летнего опыта работы эксперта по деталям трубопровода компании «ОНИКС. Делимся неочевидными особенностями поставки фланцев большого диаметра.

Фланцы больших диаметров по ГОСТ 33259-15 - https://onyxspb.ru/service/articles/flantsy-bolshikh-diametrov-po-gost-33259-15/