Декларация по НДС (система АСК НДС-2), как основа для заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое Минпромторгом

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову со следующим письмом, в котором предлагает внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. В настоящее время для получения государственной поддержки, а также возможности участия в поставках для государственных и муниципальных нужд предприятиям промышленности требуется заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое Минпромторгом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. Это заключение формируется на основании акта экспертизы ТПП РФ о фактическом выполнении производственных операций на российской территории. Рустам Минниханов отмечает, что "данная процедура является сложной и затратной по времени, так как требует представления большого пакета производственной документации". В целях ускорения процесса получения заключения предлагается использовать информацию, полученную на основе анализа данных деклараций по НДС (система АСК НДС-2), а именно разницу между добавленной стоимостью, созданной на территории Российской Федерации, и добавленной стоимостью импортированной продукции, используемой предприятием в процессе производства. Положительный результат будет свидетельствовать о том, что продукция произведена на территории Российской Федерации. Именно такой механизм Минниханов предлагает внедрить. Считается, что он позволит привлечь максимально широкий круг предприятий для участия в закупках государственных органов власти и корпораций

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