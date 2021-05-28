РОССИЙСКИЙ API ГОТОВ ЗАМЕСТИТЬ ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ СТАНДАРТЫ В НЕФТЕГАЗЕ.

Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) - автономная некоммерческая организация, объединившая нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании, а также производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы добровольной сертификации. Цель ИНТИ - обеспечить эффективный диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Началось голосование по основным направлениям развития ИНТИ. Респондентам предлагается ответить на вопрос: Какие направления работы Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) приоритетны? Варианты ответов:

· Формирование единых требований к импортозамещающей и (или) инновационной продукции

· Разработка единых отраслевых требования (стандартов) в рамках комитетов по стандартизации

· Информирование о потребности в промышленной продукции в рамках крупных инвестпроектов и в целом по отрасли

· Оказание поддержки в прохождении аккредитации у лицензиаров и EPC-подрядчиков

· Формирование индикативных цен на продукцию для нефтегазового комплекса

· Подготовка достоверной аналитики о производстве, импорте/экспорте основных видов нефтегазового оборудования

· Предоставление потенциальным заказчиками возможности посетить российские производства

Топливно-энергетический комплекс | www.tek-all.ru, 27 МАЯ