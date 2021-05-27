Борьба с контрафактом пойдет по 3-х летнему плану Правительства России

В начале мая Министерство промышленности и торговли разработало проект плана мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Большая доля контрафакта промышленной продукции, используемой в российском ТЭКе, — проблема актуальная как для потребителей, так и для поставщиков и ответственных производителей. Особенно часто эта тема поднимается в связи с кабельной и электротехнической продукцией. Однако засилье контрафакта наблюдается и во многих других отраслях промышленности. Решать эту проблему необходимо комплексно. Поэтому Правительство приняло Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. А в начале мая Министерство промышленности и торговли разработало проект плана мероприятий по реализации Стратегии. Производители в надежде на здоровую конкуренцию возлагают на реализацию плана большие надежды. А потребители еще и надеются, что в результате борьбы с контрафактом продукция не взлетит в цене.

Три месяца на подготовку

Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин в начале февраля. «Ее цель — сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы, — пояснил он тогда. — Планируется это сделать через совершенствование законов и норм, а также методов надзора и реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота». Он также отметил, что предполагается усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу. В среднесрочной (до 2025 г.) перспективе особое внимание предполагалось уделить совершенствованию контрольных государственных и общественных механизмов в отраслях промышленности, являющихся базовыми, для устойчивого развития экономики страны в ближайшие несколько десятков лет: топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая и т.п. В соответствии с распоряжением Правительства, давшему Министерству промышленности и торговли три месяца на подготовку плана мероприятий по ее исполнению, в начале мая ведомство подготовило документ.

Касается всех видов продукции

Как рассказали «ЭПР» в Минпромторге России, при разработке проекта Плана по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции были учтены предложения органов законодательной власти, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, отраслевых и общественных организаций, включая ТПП и РСПП. На сегодня завершены все предусмотренные процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти. Проект Плана внесен в Правительство 4 мая. Принятая Правительством РФ Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции содержит перечень основных мер, которые необходимо предпринять в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в ближайшие 5 лет. В Стратегии определены приоритетные отрасли промышленности для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Как пояснили «ЭПР» в Минпромторге, проект Плана разделен на соответствующие разделы и содержит мероприятия по реализации этих мер. Разделы Плана касаются всех видов продукции, в том числе продукции топливной и кабельно-проводниковой промышленности.

Газета "Энергетика и промышленность России" №9-10 (413-414) от 26 мая, в сокращении