ШКОЛА ОНИКС. Выбор стальных фланцев: как правильно подобрать фланцы типа 01 и 11.

Более 30 лет в профессиональной сфере действовала группа ГОСТов, посвященная всем техническим параметрам фланцам. Например, ГОСТ 12820-80 регламентировал плоские, а ГОСТ 12821-80 — воротниковые фланцы. В 2017 году эта группа утратила силу. С тех пор, фланцы имеют один общий ГОСТ 33259-15. Зная диаметр трубы, как правильно подобрать фланец? Какие дополнительные параметры необходимо учитывать? Читайте перейдя по ссылке.

Как правильно выбрать фланцы стальные: тип 01 и 11 по ГОСТ 33259-15 - https://onyxspb.ru/service/articles/gost-33259-15-flantsy-tip-01-i-11/