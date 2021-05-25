ТМК: новые возможности после приобретения Группы ЧТПЗ (МСА, Ракитное, Гусь-Хрустальный и др.)

В результате приобретения Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и других предприятий в 2020 – 2021 гг. ТМК объединила более 20 заводов в России и за рубежом и два научно-исследовательских центра.

Сегодня компания выступает глобальным поставщиком трубной продукции с самыми широкими сортаментом и географией присутствия. ТМК производит бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные трубы, сварные трубы малого, среднего и большого диаметра, нержавеющие горячедеформированные, холоднодеформированные и сварные трубы. Компания также оказывает широкий комплекс сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, супервайзингу, складированию и ремонту труб. При этом ТМК опирается на разветвленную региональную сеть складов, которая существенно расширилась за счет складского комплекса «Уралтрубосталь», располагающего 14 складскими площадками в 13 регионах Центрального, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Благодаря увеличению мощностей, выстраиванию единственной производственной программы и расширению складской сети ТМК также сократит сроки поставок и обеспечит бесперебойные отгрузки в пиковые периоды спроса

«По итогам 2020 года ТМК сохранила глобальное лидерство по выпуску стальных труб и по-прежнему входит в тройку крупнейших производителей труб нефтегазового сортамента класса «премиум». Благодаря объединению производственных мощностей и компетенций с ПНТЗ, ЧТПЗ и другими предприятиями мы намерены укрепить свои позиции на рынке высокотехнологичных продуктов и стать еще ближе к нашим потребителям. При этом мы гарантируем высокое качество на всех этапах производственной цепочки – сегодня наши сталеплавильные мощности позволяют выпускать до 5 млн тонн стали и полностью обеспечивать потребность в заготовке для бесшовных труб», – сказал директор по региональным продажам ТМК Евгений Кравченко.

Пресс-релиз ТМК, 24 мая