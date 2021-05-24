ТИТАНОВЫЕ ШК И ЗАТВОРЫ ДЛЯ АЭС.

Среди более полутора сотен изделий – затворы и шаровые краны из титана, предназначенные для работы в обслуживаемых помещениях вне герметичной оболочки реактора, а также в здании турбины. АЭС «Куданкулам» – крупнейшая атомная электростанция Индии, расположенная на юге страны. С ее пуском Индия значительно увеличила суммарную выработку электроэнергии всех своих АЭС. На данный момент из 4 энергоблоков станции 2 уже находятся в эксплуатации, еще 2 — в стадии строительства. Для АО «Армалит» это не первая поставка на индийскую АЭС и не первый проект в сфере атомной энергетики. Изделия предприятия установлены и успешно работают на Балаковской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской, Кольской, а также Белорусской АЭС, однако это первая в истории завода отгрузка арматуры из титана для атомной электростанции.

Сайт АРМАЛИТ, 21 мая