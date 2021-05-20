Член Комитета СФ по экономической политике, Сенатор Игорь Панченко (ТЯЖПРОМАРМАТУРА, Алексин) провел «круглый стол» «Мониторинг ситуации роста цен на рынке металлопроката и возможные меры по их сдерживанию».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, члены Комитета СФ Сергей Калашник, Алексей Коротков, а также представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной Антимонопольной Службы России, Министерства экономического развития РФ, государственных, коммерческих и научных организаций, эксперты.

Игорь Панченко отметил, что с декабря 2020 года стоимость металлов на российском рынке выросла до многолетних максимумов, а с начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80 процентов. «Сейчас поставщики и производители инженерного оборудования так или иначе стараются воспользоваться моментом и приподнять цены. Следствием подорожания материалов стал рост цен на жилье», — подчеркнул сенатор. По мнению законодателя, увеличение пошлины в начале 2021 года не смогло остановить вывоз за рубеж стратегического сырья. «При этом мы видим признаки сокращения общедоступных объемов лома. Поставки лома на российские заводы в январе-ноябре 2020 года снизились на 15–18 процентов», – обратил внимание Игорь Панченко. По его словам, задача мероприятия заключается в выявлении причин роста стоимости металла, а также выработке необходимых мер, направленных на его сдерживание. Участники совещания обсудили рост цен на рынке металлопроката, планируемые меры, направленные на сдерживание роста цен на металлопрокат, а также влияние роста цен металлопродукции на стоимость строящегося жилья. СПРАВКА

Панченко Игорь Владимирович родился 18 мая 1963 года. Начал трудовую деятельность на Алексинском заводе тяжелой промышленной арматуры инженером-технологом механосборочного цеха N 1. Работал заместителем главного технолога, главным технологом, директором по производству и генеральным директором крупного завода по производству нефтегазового оборудования. Под руководством Панченко ОАО "Тяжпромарматура" обеспечивала оборудованием крупнейшие проекты в нефтегазовом комплексе: газопровод "Голубой поток", Североевропейский газопровод, газопровод "Торжок - Белосток", нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", Балтийскую трубопроводную систему и многие другие. Панченко И.В. имеет множество изобретений, кандидат технических наук, заслуженный машиностроитель России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии в области науки и техники имени Б.С. Стечкина, награжден орденом Почета и орденом Даниила Московского степени.

https://www.tek-all.ru/news, 19 мая