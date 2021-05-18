В 2021 г. прогнозируют рост лизинга нефтепромыслового оборудования: труб, насосов, трубопроводной арматуры

Парк техники в России изнашивается и требует обновления. Нет предпосылок для снижения динамики лизинга оборудования. В прошлом году заметную активность проявили предприятия, которые занимаются производством нефтепромыслового оборудования: труб, погружных насосов, запорной арматуры. В регионе, от Удмуртии до Курганской области, их достаточно много. Несколько десятков клиентов из этого сектора взялись за обновление производственного парка, прежде всего в металлообработке. И процесс продолжается, что создает основу для роста в этом сегменте. В качестве возможного ограничения директор по маркетингу компании «АС Финас» Илья Лесников рассматривает колебания валютного курса: «Как показал 2020 год, сильное падение рубля может стать отрицательным драйвером. За 2020 год доллар просел на 20%, а евро на 30%. Учитывая, что значительная часть нашего портфеля — имущество, рассчитанное в валюте, это отражается на финансовых результатах. Если подобных колебаний в этом году не будет, мы планируем рост в объеме 20 — 25%». Со стороны спроса мы не видим ограничений. На реализацию бизнес-планов клиентов больше влияют другие факторы. Сейчас всех беспокоит рост инфляции, что приведет к удорожанию техники, поэтому клиенты демонстрируют осторожность и пытаются поймать удобный курс, — говорит директор филиала в Екатеринбурге ГК «Ураллизинг» (Практика ЛК) Елена Печорина. — Другой сдерживающий фактор — ограниченное предложение со стороны поставщиков и невозможность удовлетворить весь спрос с короткими сроками поставок. Эта ситуация сложилась в результате простоев в пандемию производителей как автомобилей, так и комплектующих. Для нас 2020 год сложился лучше ожиданий, и в 2021-м мы рассчитываем как минимум сохранить динамику.

Аналитический центр «ЭКСПЕРТ», 18мая (сокращено)

