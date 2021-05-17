НОВЫЙ МАРКЕТИНГ.

Для участия в конкурсе было подано более 400 проектов в следующих номинациях:

I. «Большая теплая компания с АДЛ» Системы теплоснабжения.

II. «Высший класс с АДЛ» Системы водоснабжения и водоотведения.

III. «Охраняется АДЛ» Системы пожаротушения.

IV. «Развитие ПРОМышленности с АДЛ» Оборудование и системы для промышленности.

V. «Проект А-класса по автоматизации» Электрооборудование и системы автоматизации.

Все участники получили ценные призы. Проектировщики, занявшие II-е и III-е места были награждены подарочными сертификатами номиналом 20 000 и 10 000 рублей. Для призеров первого места была организована туристическая поездка в солнечный Сочи!

Во время увлекательного путешествия наши победители посетили исторический центр города, совершили прогулку по канатной дороге в Кавказских горах, посмотрели на Россию в миниатюре в культурно-этнографическом центре «Моя Россия», окунулись в культуру коренных жителей в ауле Большой Кичмай, посетили Роза Хутор, где продегустировали вкусные напитки «Дары Красной Поляны», прогулялись по набережной Черного моря и получили много незабываемых новых впечатлений!

Сайт АДЛ, 12 мая