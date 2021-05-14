КАК ВЫЙТИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ?

Промышленная группа КОНАР прошла детальный технический аудит, по результатам которого получила квалификацию как поставщик изделий отрасли судостроения для компании Wärtsilä. Wärtsilä – финская машиностроительная компания, которая производит оборудование для судостроительного и энергетического рынков, а также предоставляет комплексные решения для полного жизненного цикла оборудования. Основная продукция – судовые и береговые электростанции, судовые главные дизели, механические винторулевые колонки, электропреобразовательное оборудование, системы электродвижения. Представители Wärtsilä впервые ознакомились с литейным производством Промышленной группы КОНАР в сентябре 2020 года. Затем в Индустриальный парк «Станкомаш», где расположены основные предприятия, приезжал представитель Wärtsilä. Он провел проверку производственного процесса от проектирования до контроля качества продукции на сталелитейном заводе «БВК» и в АО «КОНАР». Аудитор изучал как непосредственно процессы «вживую», так и соответствующую документацию. После этого, в течение двух месяцев, он обрабатывал представленную информацию, задавал уточняющие вопросы и запрашивал дополнительные подтверждающие документы. На основании аудита был подготовлен отчет, согласно которому компания Wärtsilä приняла положительное решение о квалификации. В настоящее время Промышленная группа КОНАР активирована в качестве поставщика Wärtsilä, получив идентификатор поставщика SAP: 243554.

Сайт АО КОНАР, 12 мая