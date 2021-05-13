Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) сформировал комитеты по стандартизации в том числе Комитет по трубопроводной арматуре (Committee on pipeline fittings)

Институт нефтегазовых технологических инициатив ИНТИ - автономная некоммерческая организация, объединившая нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании, а также производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы добровольной сертификации. Цель ИНТИ в том, чтобы обеспечить эффективный диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах. Комитеты по стандартизации ИНТИ разрабатывают и поддерживают стандарты по направлениям, основанных на фундаментальных принципах безопасности, производительности и надежности. ИНТИ осуществляет перевод и гармонизацию международных стандартов для нефтегазового комплекса России, а так же проводит регулярный аудит процессов разработки

Подкомитет по конструкционным композиционным материалам комитета по перспективным материалам (Subcommittee on Сomposition and Сonstruction materials)

Подкомитет по конструкционным композиционным материалам комитета по перспективным материалам (Subcommittee on Сomposition and Сonstruction materials)

Комитет по нормам проектирования (Committee on design standards)

Комитет по компрессорному оборудованию (Committee on compressor equipment)

Комитет по насосному оборудованию (Committee on Pumping Equipment)

Комитет по сосудам и аппаратам под высоким давлением (Committee on Pressure Vessels)

Комитет по трубам и соединительным деталям трубопроводов (Committee on Pipes & Pipeline fittings)

Комитет по трубопроводной арматуре (Committee on pipeline fittings)

Комитет по материалам (Committee on Materials/Steels)э

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Координаты Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ)

Генеральный директор Халеева Ирина Леонидовна

Адрес: Москва, Сколково, ул. Сикорского 11

E-mail: uakr@gazprom-neft.ru

https://inti.expert/

Телефон: +7 (812) 363 3152 доб. 29-41

Источник: https://inti.expert/, 12 мая