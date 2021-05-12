ОМК в рамках стратегии развития региональных продаж открыла склады по продаже труб и трубной продукции в Набережных Челнах и Воронеже.

На складах хранится весь спектр трубной продукции, произведенной на предприятиях ОМК в Нижегородской области (Выксунский завод ОМК) и Татарстане (Альметьевский завод ОМК), также представлен листовой и фасонный прокат сторонних производителей. В частности, на складе в Набережных Челнах готовы к оперативной отгрузке более семи тысяч тонн металла, профильных, водогазопроводных и электросварных труб. Склад в Воронеже обеспечивает хранение до шести тысяч тонн металлопроката и труб. С открытием дополнительных складов ОМК потребители металлопродукции могут выстраивать эффективную логистику и экономить на доставке. Склад в Набережных Челнах будет удобен клиентам из Татарстана и близлежащих районов Башкортостана, склад в Воронеже – местным заказчикам и потребителям из Белгорода, Курска, Орла и Ростова. Имеющееся крановое оборудование позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в кратчайшие сроки. «Удобная география сервисной и складской инфраструктуры и развивающийся клиентский сервис позволяют ОМК быть максимально удобной для розничных заказчиков из строительной отрасли, машиностроения, ЖКХ. У нас уже 9 складов по продаже труб и проката — в Московской области, в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, теперь еще в Воронеже и Набережных Челнах. Это позволяет нам обрабатывать заказы и отгружать их в сжатые сроки. Готовимся к запуску складов в Пензе и Перми в ближайшее время», – отметил генеральный директор «ОМК Маркет» Роман Рыбалов. СПРАВКА «ОМК Маркет» – собственная сеть дистрибуции Объединенной металлургической компании для мелких и средних потребителей регионального рынка России. Компания насчитывает в настоящее время 9 обособленных подразделений в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Единый электронный адрес службы продаж «ОМК Маркет»: market@omk.ru

Сайт ОМК, 11 мая