НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КОМПАНИИ ОНИКС. ЛУЧШИЕ СПРАВОЧНЫЕ СТАТЬИ И ВИДЕОРОЛИКИ НА САЙТЕ

В апреле «ОНИКС» отпраздновал свое 15-летие! По этому случаю, вспоминаем прошедшие годы и делимся планами на будущее в интервью с генеральным директором Дмитрием Александровичем Ранковым.

Собрали подборку из новых статей и видеороликов на нашем сайте:

рассказываем про фланцевые заглушки по АТК,

знакомим с 4 этапами производства виброкомпенсатора ЧЕГЛОК,

разбираем классификацию сталей,

о крепеже - как правильно подобрать крепеж? Какие есть виды крепежа и в чем отличие болта от шпильки?

расскажем что такое «глухой фланец».

Специально для вашего удобства опубликовали таблицы подбора крепежа к фланцам.

А еще, делимся первым сезоном технического телесериала ОНИКС.

Сайт ОНИКС, 6 мая