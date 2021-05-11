НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КОМПАНИИ ОНИКС. ЛУЧШИЕ СПРАВОЧНЫЕ СТАТЬИ И ВИДЕОРОЛИКИ НА САЙТЕ

В апреле «ОНИКС» отпраздновал свое 15-летие! По этому случаю, вспоминаем прошедшие годы и делимся планами на будущее в интервью с генеральным директором Дмитрием Александровичем Ранковым.
Собрали подборку из новых статей и видеороликов на нашем сайте:
рассказываем про фланцевые заглушки по АТК,
знакомим с 4 этапами производства виброкомпенсатора ЧЕГЛОК,
разбираем классификацию сталей,
о крепеже - как правильно подобрать крепеж? Какие есть виды крепежа и в чем отличие болта от шпильки?
расскажем что такое «глухой фланец».
Специально для вашего удобства опубликовали таблицы подбора крепежа к фланцам.
А еще, делимся первым сезоном технического телесериала ОНИКС.
Сайт ОНИКС, 6 мая