В преддверии годового Общего собрания ПАО «Газпром» приглашаем на традиционную серию пресс-конференций руководителей компании.

Мероприятия пройдут в онлайн-формате с 14 мая по 16 июня по следующим темам:

14 мая в 14.00 — «Электроэнергетика: перспективы развития» с участием начальника Управления, генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова;

18 мая в 14.00 — «Стратегическое развитие. Инвестиционные проекты в России» с участием заместителя Председателя Правления — начальника Департамента Олега Аксютина;

20 мая в 14.00 — «„Газпром" на зарубежных рынках» с участием заместителя Председателя Правления, генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой;

27 мая в 16.00 — «Работа производственного комплекса. Инвестпроекты по газопереработке» с участием заместителя Председателя Правления Виталия Маркелова;

9 июня в 14.00 — «Газификация регионов России» с участием генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. 16 июня в 14.00 — «Финансово-экономическая политика» с участием заместителя Председателя Правления Фамила Садыгова и заместителя Председателя Правления — главного бухгалтера Михаила Россеева.

Заявки на аккредитацию от журналистов, представителей инвестиционных компаний и аналитиков инвестиционных банков принимаются по электронной почте:

v.e.kusov@adm.gazprom.ru (Виталий Кусов);

k.bukovshina@adm.gazprom.ru (Ксения Буковшина).

Уточняющие вопросы можно задать по телефону +7 812 609-34-21.

После подтверждения аккредитации вам будет направлено ответное сообщение по электронной почте с памяткой о способе онлайн-подключения. Обращаем ваше внимание, что аккредитация завершается за два дня до начала мероприятия. Это время необходимо для индивидуального тестирования каналов связи. Прямые видеотрансляции пресс-конференций будут доступны на сайтах gazprom.ru и gazpromvideo.ru, а также на страницах компании в YouTube, Twitter, Facebook и ВКонтакте. Аудиотрансляции будут организованы по многоканальным телефонам +7 495 719-35-77 (на русском языке) и +7 495 719-30-00 (на английском языке).

Управление информации ПАО «Газпром», 30 апреля