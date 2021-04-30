ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ РАСТУТ!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против ПАО «Северсталь», ПАО «ММК» и ПАО «НЛМК», которые, как полагает ведомство, «поддерживали монопольно высокие цены» на горячекатаный плоский прокат.

«В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы», — говорится в сообщении на сайте службы. ФАС полагает, что «рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства». «Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50 % за I полугодие 2021 года», — указали в ведомстве. Напомним, ещё в конце декабря 2020 года Федеральная антимонопольная служба предупреждала, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сетовал, что за месяц арматура подорожала на 40 %. Во второй декаде января прошла первая встреча в Минпромторге с металлургами и девелоперами, по итогам которой металлурги заявили о начале снижения цен на продукцию в России вслед за соответствующим движением на мировых рынках.

Сайт журнала «Крепеж...», 28 апреля