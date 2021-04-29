БОРЬБА С ЦЕНАМИ НА МЕТАЛЛ. Правительство поручило Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию

Ранее в правительстве прошло совещание по поводу роста цен на металлопродукцию. На конец 2020 года и начало этого года рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России составил около 30%. Ведомствам нужно представить «предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования цен, в том числе посредством создания запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно». Правительство также поручило:

· Минстрою и Минтрансу направить в Минпромторг и ассоциацию «Русская сталь» информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров о поставках, чтобы снизить ее стоимость для строителей;

· Минпромторгу и Минстрою, отраслевым ассоциациям и заинтересованным организациям активизировать работу по консолидации заказов на поставку металлопродукции и заключению прямых долгосрочных договоров;

· ответственным министерствам совместно с РСПП и «Русской сталью» в течение месяца рассмотреть и при необходимости подготовить предложения мер господдержки для металлургических компаний в зависимости от динамики цен на металл.

Коммерсант, 29 апреля (в сокращении)