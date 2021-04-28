ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН. Цены на металл "берут за горло" строителей, машиностроителей, арматуростроителей, ВСЕХ!

Ситуация с ценами пока, конечно, не как в 90-х, но аналогия вполне допустима, поэтому правительство все чаще говорит об их сдерживании путем введения индикативных цен. Аналогичная ситуация не только с промышленной продукцией, но и услугами, например, буровыми работами. Много лет идут бесплодные дискуссии о состоянии российского нефтесервиса, о том, что буровикам не дают развиваться и они работают в убыток. Но кто-то обсуждает стоимость километра проходки? Нет, вместо этого какие-то люди ведут общие разговоры и агитацию "за советскую власть". Все это происходит годами на разных нефтесервисных конференциях и в СМИ, где практически никогда не обсуждают цифры. На какие виды промышленной продукции целесообразно формировать и поддерживать индикативные цены? Продукция, на которую имеет смысл поддерживать индикативные цены, выбирается по следующим критериям:

- Номенклатура занимает существенную часть в общем объеме закупок компаний ТЭК.

- Номенклатура закупается регулярно и изготавливается серийно.

- Цены указываются на наиболее востребованные (базовые) типоразмеры.

Типоразмеров много, поэтому выбирается наиболее ходовой, востребованный типоразмер. Можно провести аналогию с ценой автомобиля в базовой комплектации, исходя из которой можно судить о ценах на весь модельный ряд. У нефтегазовых компаний есть номенклатура промышленной продукции, которая закупается ими на значительные суммы и постоянно — трубы, кабель, УЭЦН и пропант. Агентству "ТЭК-Рейтинг" с помощью экспертов удалось собрать те типоразмеры продукции, цены на которые могут служить индикатором состояния рынка.

Как формируются индикативные цены? Здесь все, как в рейтингах — работает прямой опрос. Индикативные цены формируются путем опроса заказчиков и производителей и учитывают позицию обеих сторон. Производителям надо снижать себестоимость, а заказчик не должен вынуждать партнеров нести убытки. В этом смысле просто — агентство «ТЭК-Рейтинг» уже много лет рейтингует производителей промышленной продукции для ТЭК путем прямых опросов потребителей. Ничего принципиально нового нет, опыт уже наработан. Что касается коммерческой тайны, то при опросах они Агентство не интересуют — речь не о ценах конкретных сделок. Интересует мнение компании о цене, которая на сегодняшний момент адекватно отражает рыночную ситуацию.

Источник: TEK-R.ru/price, 28 апреля (в сокращении)