НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБРЕСТ 2021: фильтры газовые с индикатором перепада давления стрелочного типа

До настоящего времени, для обеспечения функции контроля степени загрязненности фильтроэлемента, арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» производил фильтры с индикаторами загрязненности различных типов:

· механического типа;

· электронного типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи;

· электронного типа с питанием от батареи.

Дополнительно, к вышеупомянутым фильтрам, арматурным заводом «ТЕРМОБРЕСТ» начато производство фильтров с индикатором загрязненности стрелочного типа, показывающих величину перепада давления в определенный момент времени!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ «ИП-30»:

· Информационная шкала показывает перепад давления в кПа и мбар.

· Измеряемый перепад давления на фильтре – от 0 до 30 кПа (0…300 мбар);

· Максимальное рабочее давление – до 16 бар;

· Информационная шкала разделена на две зоны:

- зона зеленого цвета – указывает на нахождение в зоне допустимого перепада давления;

- зона красного цвета – указывает на необходимость очистки или замены фильтрующего элемента.

· Наличие двух индикаторных стрелок на шкале:

- стрелка черного цвета показывает существующий перепад давления на фильтрующем элементе;

- стрелкой красного цвета – потребителем задается максимальный перепад давления, при котором требуется замена или очистка фильтрующего элемента.

ИСПОЛНЕНИЕ:

Фильтры с индикатором перепада давления «ИП-30» выпускается в двух исполнениях: «слева-направо» и «справа-налево», что позволяет осуществлять визуальный контроль загрязненности фильтроэлемента вне зависимости от стороны наблюдения

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 23 апреля