НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБРЕСТ 2021: фильтры газовые с индикатором перепада давления стрелочного типа

До настоящего времени, для обеспечения функции контроля степени загрязненности фильтроэлемента, арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» производил фильтры с индикаторами загрязненности различных типов:
· механического типа;
· электронного типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи;
· электронного типа с питанием от батареи.
Дополнительно, к вышеупомянутым фильтрам, арматурным заводом «ТЕРМОБРЕСТ» начато производство фильтров с индикатором загрязненности стрелочного типа, показывающих величину перепада давления в определенный момент времени!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ «ИП-30»:
· Информационная шкала показывает перепад давления в кПа и мбар.
· Измеряемый перепад давления на фильтре – от 0 до 30 кПа (0…300 мбар);
· Максимальное рабочее давление – до 16 бар;
· Информационная шкала разделена на две зоны:
- зона зеленого цвета – указывает на нахождение в зоне допустимого перепада давления;
- зона красного цвета – указывает на необходимость очистки или замены фильтрующего элемента.
· Наличие двух индикаторных стрелок на шкале:
- стрелка черного цвета показывает существующий перепад давления на фильтрующем элементе;
- стрелкой красного цвета – потребителем задается максимальный перепад давления, при котором требуется замена или очистка фильтрующего элемента.
ИСПОЛНЕНИЕ:
Фильтры с индикатором перепада давления «ИП-30» выпускается в двух исполнениях: «слева-направо» и «справа-налево», что позволяет осуществлять визуальный контроль загрязненности фильтроэлемента вне зависимости от стороны наблюдения
Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 23 апреля