ОМК - ОТВОДЫ. Челябинский ЗАВОД Трубодеталь (входит в ОМК) произвел и отгрузил 52 отвода для иракского нефтепровода Западная Курна-2.

При производстве использовали метод горячего гнутья токами высокой частоты. По требованиям заказчика трубы должны быть из 1й партии завода-изготовителя. Для выполнения данного заказа челябинский завод ОМК использовал трубы большого диаметра (ТБД) производства еще 1го предприятия компании - Выксунского завода (Нижегородская область). Такая кооперация заводов ОМК позволила гарантировать высокое качество конечной продукции. Особые требования заказчик выдвигал к соблюдению внутреннего диаметра отводов и механическим свойствам деталей. А также к толщине и типу изолирующих материалов.бЗаказ на производство деталей для международного нефтепровода стал весьма серьезным экзаменом для сотрудников технологических служб и операторов, выполнявших все виды работ. Заказчик предъявил жесткие требования к геометрии и механическим свойствам изделий, а также к изолирующим материалам и их нанесению.

Источник : Neftegaz.RU, 23 апреля

