Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ПАО «НК «Роснефть» начали научно-техническое сотрудничество по трубной продукции, которое стартовало в «Сколково» в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК

Стороны подвели итоги реализованных проектов и наметили направления совместной работы по созданию и внедрению высокотехнологичных решений для добычи углеводородов. Одной из основных тем встречи в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК стала программа технологического партнерства ТМК и «Роснефти» на 2021 – 2024 годы. Кроме того, ТМК представила свои компетенции в области инжиниринга и технических решений для строительства скважин, подбора материалов для увеличения срока эксплуатации труб, поделилась опытом реализации проекта «Вечная скважина», а также предложила комплексные услуги ТМК и Группы Синара при реализации крупных инфраструктурных проектов.

В свою очередь, представители «Роснефти» сообщили о работе по повышению надежности промысловых трубопроводов, о лабораторных испытаниях покрытий труб нефтегазового сортамента и других направлениях деятельности.

«ТМК на протяжении многих лет поставляет «Роснефти» трубы с премиальными резьбовыми соединениями, отгружает продукцию из хромосодержащей стали типа 13Cr и других инновационных марок стали, является первым российским поставщиком высокотехнологичных трубных решений для шельфовой добычи в рамках проекта «Сахалин-1», участвует в других проектах. Кроме того, наши компании вместе реализуют сложные технологические инициативы, ведут совместную научно-техническую деятельность. Благодаря этой синергии мы находим прорывные решения комплексных инженерных задач и обеспечиваем развитие российской энергетики за счет внедрения высокотехнологичных отечественных продуктов», — сказал заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Письмо ТМК, 22 апреля