ТПА : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 11-я часть, раздел 04 (журнал ТПА №3, май 2021)

702 шов с полным проплавлением: Сварной шов с полной глубиной проплавления

703 шов с частичным проплавлением: Сварной шов, глубина проплавления которого заведомо не является полной.

704 стыковой шов: Сварной шов, отличный от углового шва, выполненный со скосом или без скоса кромок.

705 стыковой шов с односторонней J-образной разделкой одной кромки: Стыковой шов с односторонней подготовкой J-образной разделки одной кромки.

706 стыковой шов с двусторонней J-образной разделкой одной кромки: Стыковой шов с подготовкой двусторонней J-образной разделки одной кромки.

707 стыковой шов с односторонней U-образной разделкой двух кромок: Стыковой шов с подготовкой односторонней U-образной разделки двух кромок.

708 стыковой шов с двусторонней U-образной разделкой двух кромок: Стыковой шов с подготовкой двусторонней U-образной разделки двух кромок.

709 стыковой шов с односторонней V-образной разделкой двух кромок: Стыковой шов с подготовкой односторонней V-образной разделки двух кромок.

710 стыковой шов с двусторонней V-образной разделкой двух кромок: Стыковой шов с подготовкой двусторонней V-образной (Х-образной) разделки двух кромок.

711 стыковой шов без скоса кромок: Стыковой шов, подготовленный без скоса кромок.

712 угловой шов: Сварной шов треугольного сечения между двумя деталями и более в тавровом, в угловом или в нахлесточном соединении

713 пробочный шов: Сварной шов, который выполняется заполнением присадочным металлом всего круглого или продолговатого отверстия на одной детали таким образом, чтобы соединить ее через отверстие с другой деталью.

714 уплотняющий шов: Сварной шов, предназначенный в основном для обеспечения герметичности с целью предотвращения утечки газа и жидкости.

715 прорезной шов: Сварной шов между двумя расположенными внахлест деталями в виде углового шва, выполненный по контуру отверстия в одной детали таким образом, чтобы соединить ее с поверхностью другой детали.

716 прерывистый шов: Ряд участков сварного шва, выполненных с промежутками по длине соединения

717шахматный прерывистый шов: Двусторонний прерывистый шов, у которого заваренные с одной стороны участки находятся против незаваренных участков с другой стороны вдоль соединения.

Примечание - Как правило, это угловые швы в тавровых и нахлесточных соединениях

718 цепной прерывистый шов: Двусторонний прерывистый шов, у которого заваренные (незаваренные) участки с обеих сторон расположены друг против друга вдоль соединения.

Примечание - Как правило, это угловые швы в тавровых и нахлесточных соединениях

719 шов между закругленной и плоской деталями: Стыковой шов между двумя деталями, у которых поверхность у одной закруглена, а у другой плоская.

720 шов между двумя закругленными деталями: Стыковой шов между двумя деталями с закругленными поверхностями.

Журнал ТПА №3(114)