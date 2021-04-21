ТПА : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 11-я часть, раздел 03 (журнал ТПА №3, май 2021)

661 основной материал: Материал, подлежащий соединению сваркой, сваркопайкой или пайкой.
662 толщина основного материала: Номинальная толщина материалов, подлежащих сварке.
663 основной металл: Основной металлический материал
664 металл шва: Весь металл, расплавленный во время сварки и оставшийся в сварном шве
665 зона термического влияния; ЗТВ Участок нерасплавленного основного металла, микроструктура которого изменилась.
666 зона шва: Зона, включающая металл шва и зону термического влияния.
667 наплавленный металл: Присадочный металл, добавленный при сварке.
668 линия сплавления: Граница между металлом шва и нерасплавленным основным металлом, определяемая на поперечном сечении сварного шва.
669 зона сплавления: Расплавленная часть основного металла в металле шва, определяемая на поперечном сечении сварного шва.
670 наплавленный металл шва: Металл шва, состоящий из наплавленного металла без перемешивания
671 сварочная ванна: Ванна из жидкого металла, образующаяся в процессе сварки плавлением
Примечание - При электрошлаковой сварке термин включает в себя шлаковую ванну.
672 состояние после сварки: Состояние сварного шва после сварки до любой термической, механической или химической обработки.
Примечание - Для сплавов, подверженных старению (например, для некоторых алюминиевых сплавов), состояние после сварки ограничено.
673 ферритное число; FN: Условная величина, характеризующая содержание ферритной фазы в металле шва коррозионно-стойкой стали аустенитного или аустенитно-ферритного типа, основанное на его магнитных свойствах.
674 металлургические отклонения: Изменения механических свойств и (или) металлургической структуры металла шва или зоны термического влияния относительно свойств основного металла.
675 перемешивание: Смешение расплавленного основного металла и наплавленного металла может быть выражено как отношение расплавленного основного металла к массе всего расплавленного металла.
676 степень перемешивания: Перемешивание, выраженное в процентах.
677 остаточное сварочное напряжение: Напряжение, возникающее после сварки в металлической конструкции или в ее детали.
678 прочный шов: Сварной шов, способный выдержать расчетную нагрузку.
679 эффективность соединения: Отношение прочности соединения к прочности основного металла, выраженное в процентах.
ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ
680 дефект: Несплошность в сварном шве или отклонение от заданной геометрии.
Примечание - Дефектами являются трещины, непровары, несплавления, поры, включения шлака.
681 внутренний дефект: Дефект, который не выходит на поверхность и непосредственно недоступен.
682 систематические дефекты: Дефекты, повторяющиеся по длине исследуемого сварного шва
683 площадь проекции: Площадь, на которую проецируются объемно распределенные дефекты исследуемого сварного шва
684 горячая трещина: Нарушения сплошности материала, происходящие при высокой температуре вдоль границ зерен (границ дендридов), когда уровень деформации или скорость деформации превышает определенный уровень.
Примечание - Малые трещины, видимые только при увеличении более чем в 50 раз, называют микротрещинами.
685 кристаллизационная трещина: Горячая трещина, образующаяся при кристаллизации жидкой фазы металла шва
Примечание - Как правило, трещина выходит на поверхность металла шва, но иногда может быть расположена и под поверхностью.
686 ликвационная трещина: Горячая трещина, образующаяся при расплавлении ликвирующих элементов в зоне термического влияния основного материала или в многопроходных швах, в которых металл шва повторно нагревался при последующих проходах
687 трещина, вызванная падением пластичности: Горячая трещина, образующаяся при сварке из-за снижения высокотемпературной пластичности.
Примечание - Как и ликвационная трещина, трещина данного вида может возникать в зоне термического влияния основного материала или в многопроходных швах.
688 холодная трещина: Локальное разрушение (внутризеренное или межзеренное) сварного шва, возникающее в результате критической комбинации микроструктуры, напряжения и содержания водорода.
Журнал ТПА №3(114)