ТПА : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 11-я часть, раздел 02 (журнал ТПА №3, май 2021)

641 соединение: Соединение деталей или кромок деталей, которые должны быть соединены или уже соединены.
642 сварное соединение: Соединение двух деталей или более, выполненное сваркой
643 соединение нескольких деталей: Тип соединения, при котором три детали или более примыкают друг к другу под заданными углами.
644 параллельное соединение: Тип соединения, в котором детали параллельны друг другу, например при плакировании взрывом
645 стыковое соединение:
1) Тип соединения, при котором детали лежат приблизительно в одной плоскости друг напротив друга под углом от 135° до 180°.
2) Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями
646 сварка встык: Сварка контактная тепловая, преимущественно оплавлением, при которой соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых торцов
647 тавровое соединение:
1) Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента
2) Угловое соединение, при котором детали создают Т-образную форму.
648 тавровое соединение под острым углом: Тип соединения, при котором одна деталь примыкает к другой под острым углом от 5° до 90°.
649 нахлёсточное соединение:
1) Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга
2) Тип соединения, при котором детали практически параллельны друг к другу (лежат под углом от 0° до 5°) и перекрывают друг друга.
650 угловое соединение:
1) Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев
2) Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 30° до 135°.
651 торцовое соединение:
1) Сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу
2) Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 0° до 30°.
652 перекрестное соединение: Тип соединения, при котором две детали лежат друг на друге пересекаясь, например, прутки, которые пересекают друг друга.
653 крестообразное соединение: Тип соединения, при котором две детали, лежащие в одной плоскости, примыкают под прямым углом к третьей детали, находящейся между ними.
654 соединение нескольких деталей: Тип соединения, при котором не менее трех деталей примыкают друг к другу под любым установленным углом.
655 однородное соединение: Сварное соединение, при котором металл шва и основной материал не имеют значительных различий механических свойств и (или) химического состава.
Примечание - Сварное соединение, выполненное из однородных основных материалов без присадочного металла, считается однородным.
656 неоднородное соединение: Сварное соединение, при котором механические свойства и химический состав металла шва и основного материала имеют значительное различие механических свойств и (или) химического состава.
657 разнородное соединение: Сварное соединение, при котором основные материалы имеют значительное различие механических свойств и (или) химического состава.
658 корень шва: Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности
659 выпуклость шва (Нрк. усиление шва): Расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости
660 вогнутость углового шва: Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутости.
Журнал ТПА №3(114)