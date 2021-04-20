ТПА : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 11-я часть, раздел 02 (журнал ТПА №3, май 2021)

641 соединение: Соединение деталей или кромок деталей, которые должны быть соединены или уже соединены.

642 сварное соединение: Соединение двух деталей или более, выполненное сваркой

643 соединение нескольких деталей: Тип соединения, при котором три детали или более примыкают друг к другу под заданными углами.

644 параллельное соединение: Тип соединения, в котором детали параллельны друг другу, например при плакировании взрывом

645 стыковое соединение:

1) Тип соединения, при котором детали лежат приблизительно в одной плоскости друг напротив друга под углом от 135° до 180°.

2) Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями

646 сварка встык: Сварка контактная тепловая, преимущественно оплавлением, при которой соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых торцов

647 тавровое соединение:

1) Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента

2) Угловое соединение, при котором детали создают Т-образную форму.

648 тавровое соединение под острым углом: Тип соединения, при котором одна деталь примыкает к другой под острым углом от 5° до 90°.

649 нахлёсточное соединение:

1) Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга

2) Тип соединения, при котором детали практически параллельны друг к другу (лежат под углом от 0° до 5°) и перекрывают друг друга.

650 угловое соединение:

1) Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев

2) Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 30° до 135°.

651 торцовое соединение:

1) Сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу

2) Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 0° до 30°.

652 перекрестное соединение: Тип соединения, при котором две детали лежат друг на друге пересекаясь, например, прутки, которые пересекают друг друга.

653 крестообразное соединение: Тип соединения, при котором две детали, лежащие в одной плоскости, примыкают под прямым углом к третьей детали, находящейся между ними.

654 соединение нескольких деталей: Тип соединения, при котором не менее трех деталей примыкают друг к другу под любым установленным углом.

655 однородное соединение: Сварное соединение, при котором металл шва и основной материал не имеют значительных различий механических свойств и (или) химического состава.

Примечание - Сварное соединение, выполненное из однородных основных материалов без присадочного металла, считается однородным.

656 неоднородное соединение: Сварное соединение, при котором механические свойства и химический состав металла шва и основного материала имеют значительное различие механических свойств и (или) химического состава.

657 разнородное соединение: Сварное соединение, при котором основные материалы имеют значительное различие механических свойств и (или) химического состава.

658 корень шва: Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности

659 выпуклость шва (Нрк. усиление шва): Расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости

660 вогнутость углового шва: Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутости.

Журнал ТПА №3(114)



