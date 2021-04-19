ТПА : ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

Без сварки и наплавки трудно представить современную конструкцию арматуры для нефтяной, газовой, химической промышленности, энергетики тепловой и атомной. Технология сварки, наплавки и контрольных операций все время совершенствуется, внедряются автоматические сварочные установки, обеспечивающие высокое стабильное качество и надежность конструкций трубопроводной арматуры. В сегодняшнем выпуске ТПА : Энциклопедии термины по сварке и наплавке взяты из нескольких нормативных документов. Прежде всего – это традиционный наш источник – СТ ЦКБА 123 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)», а также ГОСТ Р 58904-2020/ISO/TR 25901-1:2016 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины», ГОСТ Р ИСО 17659-2009 «Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений», Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" и др.

626 сварка:

1) Процесс получения неразъёмных соединений деталей при их местном нагреве.

2) Процесс соединения двух деталей и более, в результате которого получают неразъемное соединение материала(ов) заготовок, с помощью нагрева и (или) давления с применением или без применения присадочного материала

627сварное соединение: Неразъёмное соединение, выполненное сваркой

628 сварка плавлением: Сварка местным сплавлением сопрягаемой(ых) поверхности(ей) без приложения внешнего давления с присадочным или без присадочного материала

629 сварной шов (шов): Результат сварки

Примечание - Сварной шов включает в себя металл шва и зону термического влияния.

630 сварной узел: Узел, включающий одно сварное соединение или более.

631 плазменная сварка: Сварка плавлением, при которой нагрев проводится сжатой дугой

632 электрошлаковая сварка: Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак

633 ручная сварка: Сварка, при которой держатель электрода, сварочный пистолет, сварочная горелка или газовая горелка управляются вручную.

634 частично механизированная сварка: Ручная сварка, при которой подача проволоки механизирована.

635 полностью механизированная сварка: Сварка, при которой требуемые сварочные параметры поддерживаются механическими или электронными средствами.

Примечание - В процессе сварки возможна ручная регулировка сварочных параметров сварщиком-оператором.

636 автоматическая сварка: Сварка, при которой все операции выполняются без вмешательства в сварочный процесс сварщика-оператора

Примечание - В процессе сварки невозможна ручная регулировка сварочных параметров сварщиком-оператором.

637роботизированная сварка: Сварка, которая выполняется и управляется роботизированным оборудованием.

638 строжка: Разновидность термической резки, при которой формируется канавка за счет плавления и горения.

639 дуговая строжка: Строжка с использованием дуговой резки.

640 воздушно-дуговая строжка: Строжка с использованием угольного электрода) и сжатого воздуха.

Журнал ТПА №3(114)