Уникальный совместный вебинар: Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ», «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и «НПФ «РАСКО» 22 апреля в 11:00 МСК

«Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года»
Докладчик СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО:
Бруцкий Иван Викторович, специалист департамента конструкторской работы и качества,инженер-конструктор 1-й категории;
Докладчик ООО «НПФ «РАСКО»:
Лазорик Андрей Степанович, начальник отдела газового и теплотехнического оборудования.
«Новые модули телеметрии МТЭК и обновленное программное обеспечение СОДЭК»
Докладчик: Романов Роман Анатольевич, инженер технической поддержки ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Вебинар состоится: 22.04.2021 г. в 11:00 по Московскому времени.
Ссылка для регистрации: https://email.honeywell.ru/webinar/e/rasko
Сайт НПФ РАСКО, 15 апреля