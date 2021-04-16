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Уникальный совместный вебинар: Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ», «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и «НПФ «РАСКО» 22 апреля в 11:00 МСК

16 апреля, 2021 19

«Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года» 

Докладчик СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО:

Бруцкий Иван Викторович, специалист департамента конструкторской работы и качества,инженер-конструктор 1-й категории;

 

Докладчик ООО «НПФ «РАСКО»:

Лазорик Андрей Степанович, начальник отдела газового и теплотехнического оборудования.

«Новые модули телеметрии МТЭК и обновленное программное обеспечение СОДЭК»

Докладчик: Романов Роман Анатольевич, инженер технической поддержки ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».

Вебинар состоится: 22.04.2021 г. в 11:00 по Московскому времени.

Ссылка для регистрации: https://email.honeywell.ru/webinar/e/rasko

Сайт НПФ РАСКО, 15 апреля

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