14 апреля компании ОНИКС исполнилось 15 лет!

Этот праздник стал возможным только благодаря вам, нашим клиентам, партнерам и друзьям. На протяжении всех лет работы, на первый план всегда выдвигался клиент. От лица всех сотрудников, мы говорим вам СПАСИБО, что доверяете нам решение ваших важных задач. За 15 лет было проведено 83 612 реализаций и отгружено 39 066 218,19 кг продукции. А как многое нам еще предстоит! Самым лучшим поздравлением для нас будет ваш отзыв о нашей работе. Сделать это можно по ссылке на сайте:

https://onyxspb.ru/news/oniks-15-let/