Объем российского рынка нефтегазового оборудования - более 485 млрд. рублей - внушительная цифра, за которую борются предприятия ВПК, диверсифицирующие свои производства и рынки сбыта".

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов в интервью "Российской газете" отметил: "В условиях неизбежного снижения гособоронзаказа к 2030 году, переход предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции становится стабилизатором для экономики производств. Напомню, президент РФ Владимир Путин поставил задачу диверсифицировать к 2030 году 50 процентов оборонно-промышленного комплекса страны. По итогам 2020 года выпуск гражданской продукции составил 25,1% - при плановых 17%. На фоне общего падения промышленности в прошлом году, выручка предприятий ОПК от реализации гражданской продукции выросла в 2020 году почти на 100 млрд рублей - с 904 млрд рублей до 1 трлн рублей. Если приводить примеры, то концерн Алмаз-Антей выпускает медицинское оборудование, а также оборудование для подводной добычи углеводородов и компримирования природных горючих газов. В структуре выпуска высокотехнологичной гражданской продукции ОПК второе-третье место устойчиво занимает продукция для нужд топливно-энергетического комплекса. На первых двух позициях - авиационная техника и подвижной состав для железных дорог. Доля оборудования для ТЭК в структуре производства гражданской продукции ОПК - в пределах 10%. В структуре оборудования нефтяных, газовых и энергетических компаний, начиная с 90-х годов, превалировала импортная техника и оснастка. В условиях санкций со стороны ряда стран, импортозамещение в ТЭК и обеспечение его технологической независимости выходит на первый план. Одна из ключевых задач - повышение уровня локализации нефтегазовых технологий и оборудования в части арматуростроения, катализаторов, буровых установок, а также оборудования для подготовки, хранения и переработки углеводородов, бурения и закачивания скважин, компрессорного и насосного оборудования.

СМИ РГ, 13 апреля

