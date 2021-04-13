Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтвердило производство кранов шаровых «ALSO» на территории Российской Федерации

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации выдано 09.04.2021 года в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.

Производство шаровых кранов «ALSO» соответствует всем критериям данного постановления. Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Сайт АЛСО, 12 апреля