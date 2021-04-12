МК «СПЛАВ» ПРИСТУПАЕТ К ПРОИЗВОДСТВУ ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ИНДИЙСКОЙ АЭС

На текущей неделе представителями заказчика со стороны Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) подписан акт готовности производства ПАО «Контур» к началу изготовления продукции. Это позволит основному производственному предприятию в структуре МК «Сплав» приступить к выпуску большого объема арматуры для строящихся 3-его и 4-ого блоков АЭС Куданкулам в Индии. С конца прошлого года на предприятии организована постоянная работа по приемке продукции в рамках действующего договора на поставку оборудования для возведения в Индии атомной станции. Представитель ИКАЭЛ присутствует на заводе еженедельно. В ходе каждого визита им изучается конструкторская и технологическая документация, проводятся приемо-сдаточные испытания и оформляются разрешительные документы для отправки готового оборудования в Индию.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»:

— График посещения нашего предприятия представителями ИКАЭЛ и скорость работ по приемке нас полностью устраивает. За 3 дня в неделю мы успеваем провести все запланированные действия. С марта 2021 года с ИКАЭЛ налажена строгая отчетность о количестве принятых или не принятых ими контрольных точек. Теперь сторона заказчика может оперативно анализировать потребность завода в инспекторах и регулировать график их визитов.

В соответствии с подписанным актом готовности производства завод намерен незамедлительно приступить к изготовлению очередной крупной партии изделий. Александр Бичикович отметил, что как только огромный объем металла дойдет до точек контроля, возрастет объем работ по приемке и подтверждению качества. «В связи с этим мы уже ведем переговоры либо о более продолжительном присутствии представителя ИКАЭЛ на заводе, либо о делегировании полномочий по приемке продукции».

Сайт МК Сплав, 9 апреля