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МК «СПЛАВ» ПРИСТУПАЕТ К ПРОИЗВОДСТВУ ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ИНДИЙСКОЙ АЭС

12 апреля, 2021 11

На текущей неделе представителями заказчика со стороны Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) подписан акт готовности производства ПАО «Контур» к началу изготовления продукции. Это позволит основному производственному предприятию в структуре МК «Сплав» приступить к выпуску большого объема арматуры для строящихся 3-его и 4-ого блоков АЭС Куданкулам в Индии. С конца прошлого года на предприятии организована постоянная работа по приемке продукции в рамках действующего договора на поставку оборудования для возведения в Индии атомной станции. Представитель ИКАЭЛ присутствует на заводе еженедельно. В ходе каждого визита им изучается конструкторская и технологическая документация, проводятся приемо-сдаточные испытания и оформляются разрешительные документы для отправки готового оборудования в Индию.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»:

— График посещения нашего предприятия представителями ИКАЭЛ и скорость работ по приемке нас полностью устраивает. За 3 дня в неделю мы успеваем провести все запланированные действия. С марта 2021 года с ИКАЭЛ налажена строгая отчетность о количестве принятых или не принятых ими контрольных точек. Теперь сторона заказчика может оперативно анализировать потребность завода в инспекторах и регулировать график их визитов.

В соответствии с подписанным актом готовности производства завод намерен незамедлительно приступить к изготовлению очередной крупной партии изделий. Александр Бичикович отметил, что как только огромный объем металла дойдет до точек контроля, возрастет объем работ по приемке и подтверждению качества. «В связи с этим мы уже ведем переговоры либо о более продолжительном присутствии представителя ИКАЭЛ на заводе, либо о делегировании полномочий по приемке продукции».

Сайт МК Сплав, 9 апреля


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