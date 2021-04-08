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5 апреля генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий и генеральный директор СП ООО «Jizzakh Petroleum» Шокир Файзуллаев подписали договор на поставку электроцентробежных насосов (УЭЦН) и трубного оборудования.

08 апреля, 2021 15
По условиям контракта ГК «Римера» поставит узбекским партнерам 35 полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) производства завода «Алнас». Поставка продукции будет осуществлена при помощи инструмента финансовой поддержки Российского экспортного центра. Высоконапорное оборудование в пятом габарите коррозионно-износостойкого исполнения будет эксплуатироваться на месторождениях компании Jizzakh Petroleum для добычи нефти из низкодебитных и среднедебитных скважин. Поставка нефтедобывающего оборудования производства завода «Алнас» в адрес Jizzakh Petroleum будет способствовать эффективной реализации новых масштабных проектов компании, направленных на решение стратегических задач в сфере энергетики Узбекистана, — подчеркнул генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий. В 2021 году ГК «Римера» намерена развивать экспортные поставки и расширять географию присутствия — компания планирует открытие филиала в Узбекистане. Этот шаг позволит стать ближе к клиентам и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервисных услуг. В 2019 году в рамках укрепления рыночных позиций в странах ближнего и дальнего зарубежья ГК «Римера» открыла сервисный центр «Римера-Казахстан», а также представительство в Объединенных Арабских Эмиратах — RIMERA OVERSEAS DMCC. В 2020 году открыт филиал в Соединенных Штатах Америки — компания RIMERUS LLC.
Письмо в МЦ ТПА, 7 апреля
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