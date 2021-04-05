Сравнение корпоративных сайтов ведущих трубных компаний Какие системы управления контентом используются? Преимущества и недостатки.

Какие CMS -(Content Management System система управления контентом) используют ведущие производители труб? На мой взгляд, ответ на этот вопрос во многом определяет состояние IT-инфраструктуры компании.

Итак, вот некоторые рассмотренные мною сайты:

· § Сайт ПАО «ТМК» - специально разработанная CMS для ТМК

· § Сайт ПАО «ЧТПЗ» (уже бывший ЧТПЗ) - сайт на бесплатной CMS WordPress

· § Сайт ОМК - покупная, готовая CMS - 1C:Битрикс

· § Сайт Загорского трубного завода - покупная, готовая CMS - 1C:Битрикс

· § Сайт Tenaris - специально разработанная CMS для Tenaris

Удивляет, что вторая по объему производства труб нефтяного сортамента компания ЧТПЗ корпоративный сайт строит на бесплатном CMS WordPress. При этом, раздел корпоративного сайта ЧТПЗ, где можно заказать трубу (как бы интернет-магазин), не является частью WordPress, а разработан отдельно, по заказу. Дизайн сайта ЧТПЗ весьма привлекательный, однако, использование для трубной компании CMS WordPress делает сайт неудобным для посетителей. Есть проблемы, которые приводят к мысли, что техническое задание на создание сайта писали люди, далекие от трубной промышленности. Прежде всего, наличие на первой странице «ползунков» для выбора размеров труб. Они очень неудобные и, к тому же, создают обманчивую иллюзию о том, например, что труба обсадная может быть и с внешним диаметром 185мм, или с толщиной стенки 8мм и т.д..

Сайты компаний ОМК и ЗТЗ в части дизайна весьма привлекательные. Они созданы на самой лучшей российской разработке - 1C:Битрикс. Полагаю, выбор ОМК (у ЗТЗ это не обнаружил) системы 1C:Битрикс был продиктован необходимостью построения лучшего взаимоотношения с клиентами а единой информационной базе. Полагаю, ОМК для внутрикорпоративной коммуникации и для взаимоотношений с клиентами использует 1С:Битрикс24, а для поставщиков, ОМК использует систему SAP, в форме SaaS (Software as a Service). Сайт ОМК имеет хорошо выстроенную пользовательскую логику, что является заслугой тех, кто писал техническое задание на сайт. Однако, в плане организации информационных ресурсов для посетителей есть определенные трудности и здесь. Что же касается сайтов компаний Tenaris и ТМК они отличаются от других компаний тем, что информационные раздели организованы принципиально в другом стиле. Обе компании производят и предлагают соединения премиального класса, соответственно, требуется удобный раздел для формирования листков технических характеристик соединений. И этот раздел на их сайтах работает отлично. Огорчает чрезмерная насыщенность и, в связи с этим, определенная запутанность информационных разделов сайта Tenaris. Также есть проблемы с потерей данных при переходе с метрических единиц к империальным (Британские единицы). На сайте ТМК информационные разделы организованы более четко, понятны для пользователей любого уровня. Переход с метрических единиц к империальным происходит без потери вводимых данных, что мне лично помогает в работе. Сайт ТМК имеет лучшую пользовательскую логику. Не знаю, кто писал техническое задание на сайт ПАО «ТМК», но они заслужили благодарность. Раздел on-line заказов не имеет аналогов и превосходит подобные решения конкурентов. А именно: разработанная по заказу ПАО «ТМК» логистическая система грузоперевозок для всех производственных площадей группы компаний ТМК, интегрированная с сайтом ПАО «ТМК» через API (Application programming interface) - ETM.express позволяет выполнить полный цикл от поиска свободных водителей и распределения груза между ними, расчет стоимости перевозки, плюс внутренний электронный документооборот.

Выводы можно сделать следующие: 1. Для сложной холдинговой компании, к которым относятся компании, занимающиеся производством труб, хороший корпоративный сайт сложно организовать на бесплатных CMS системах 2. Сайты, созданные на 1C:Битрикс, для компаний-производителей труб, достаточно привлекательны с точки зрения пользовательской логики, однако, на таких сайтах сложно организовать качественное формирование технических характеристик нестандартных решений; 3. Лучшим WEB-решением трубных компаний является сайт ПАО «ТМК», с грамотной пользовательской логикой и оптимальным размещением информации.

Автор: Автандил Мамедов - эксперт агентства "ТЭК-Рейтинг" (в сокращении)