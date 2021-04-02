КОНТРАФАКТ. Принята новая стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 10 отраслях

Исходя из возникновения новых угрожающих жизни и здоровью граждан процессов и факторов в сфере незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в России возникает необходимость более глубокой координации действий всех уровней власти и гражданского общества с целью дальнейшего развития действенного механизма противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Об этом говорится в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, утверждённой Председателем Правительства М. Мишустиным. Документ фиксирует отрасли, подлежащие неотложному мониторингу. В их числе – пищевая, лёгкая, фармацевтическая и медицинская промышленность, автомобилестроение, производство строительных материалов. Всего в принятом документе перечислено 10 отраслей, подлежащих мониторингу в краткосрочной перспективе, и 10 отраслей – в среднесрочной перспективе. В предыдущей Стратегии, утверждённой в 2016 году, было указано 6 и 7 отраслей соответственно. Это иллюстрирует разрастание ассортимента фальсифицированной и контрафактной продукции, опасной для россиян.

Источник: журнал КРЕПЕЖ, 31 марта